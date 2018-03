Traficante brasileiro obteve Green Card por casamento falso e foi limpador de piscina em Miami

Frederik Barbieri, o maior contrabandista brasileiro dos últimos tempos detido em Miami, veio para a Flórida no ano 2000 e como qualquer imigrante recém-chegado, trabalhou como limpador de piscina. Para se legalizar, casou-se em 2006 com uma cubana naturalizada americana para conseguir o Green Card e dois anos depois se separou, segundo informações da polícia e do G1.

De acordo com levantamento do Ministério Público Federal, foram quase 1,2 mil fuzis e pelo menos 300 mil munições enviados em pelo menos 75 remessas entre 2014 e 2017 a traficantes das favelas dos Rio de Janeiro por Frederik Barbieri – o maior contrabandista de armas dos últimos tempos do Brasil.

Preso no mês passado em Fort Pierce (FL), Barbieri aguarda detido na prisão em Miami com fiança estipulada em $1,5 milhões. De carros usados, o brasileiro passou a ser visto comuma pequena coleção de carrões, que incluía um Audi Q7 e uma Land Rover, segundo informou amigos ao G1.

Uma das principais testemunhas do processo que corre na 8ª Vara Federal do Rio de Janeiro fez acordo de delação premiada com o Ministério Público e revelou detalhes da vida pessoal de Barbieri, como funcionava o esquema de envio de armas para as favelas do Rio e que, mesmo com mandado de prisão em aberto no Brasil, ele desembarcava tranquilamente para checar o recebimento e distribuição da carga em solo brasileiro.

Da Flórida, ele mandava também computadores e videogames; além de aquecedores de piscina e outras máquinas – tudo pela empresa de exportação que abriu para “mascarar” o envio das armas.

Foi através da NB Enterprises, empresa com sede em Davie, que ele embarcou duas cargas de oito aquecedores de piscina em maio de 2017 e que foi apreendida no Galeão.

Esposa cúmplice

A esposa de Barbieri, Ana Cláudia Santos Barbieri, se tornaria mais do que simplesmente “a mulher de Fred”. Ela era sócia nas empresas e cúmplice da empreitada criminosa, segundo os delatores. Ana Cláudia chegava a ajudar o marido na montagem dos aquecedores de piscina recheados com fuzis e munições.

No Brasil, assim como o marido, ela é considerada foragida e está com a prisão decretada. Depois da prisão de Barbieri, ela continua com a filha do casal, de 7 anos, na casa em Fort Pierce.

Empresa no Rio e na Flórida

A investigação da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) descobriu o pagamento de $20 mil pelo falso casamento para obter o green card. O delegado Maurício Mendonça, que comandou a operação e começou a desarticular toda a quadrilha de Fred, no ano passado, afirmou que ele desfez o casamento assim que conseguiu a residência, em 2008, e já operava empresas no Rio e na Flórida.

Em 2006, Barbieri se tornou proprietário da ZPA Importações e Exportações no Rio de Janeiro. Em 2007, foi a vez de abrir a empresa na Flórida, a FKBar Limited Liability Company, registrada com o endereço de um condomínio de classe média em Port Saint Lucie.

O esquema do contrabando era enviado também pelo Porto de Everglades, em Fort Lauderdale. Fred fazia muitos negócios com outras empresas brasileiras e mantinha “escondido” o envio ilegal de armas porque enviava outros materiais como qualquer empresa de exportação faz.

