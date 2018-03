Tradicionalismo Gaúcho promove festa em Orlando

A Confederação Norte-Americana do Tradicionalismo Gaúcho promove nos dias 2, 3 e 4 de março de 2018, uma grande festa Gaúcha em Orlando. O evento contará com a participação de grandes nomes da música gaúcha vindos diretamente do Brasil.

Na programação estão inclusos “stand up”, apresentação de dança, baile e churrasco de encerramento. Os mais característicos personagens da cultura gaúcha estarão presentes no evento em Orlando que promete ser um encontro inesquecível para os tradicionalistas que estão longe do Brasil.

Os dias de festa serão aproveitados para o encontro de conterrâneos e muita diversão.

Dia 2 de Março: Às 8:30pm, “Stand up” com o Guri de Uruguaiana, seguido pela apresentação do Grupo de Danças Arte Nativa e o Baile com o Grupo Matizes.

Dia 3 de Março: 11:00am, grande churrasco, palestras com Rogerio Bastos, Show com Joca Martins e a noite Grande Baile.

O evento será realizado em Orlando, no endereço 15100 Lake Pickett Road, Orlando, FL.

Mais informações (386)837-8123 (Patrão Vande).

Grupo Matizes

Ao longo de sua trajetória o grupo tem alcançado diversas conquistas e premiações. Em 2010, em votação feita pelo Diário Gaúcho, oMatizes conquistou o prêmio de melhor DVD do ano. Em 20 anos de parceria, alcançaram a reconhecida marca de dois discos de ouro, apontando o grupo como um expoente da nova geração da música tradicionalista gaúcha. Matizes foi a primeira banda gaúcha a ter um espaço em programa de TV e rádio no Rio Grande do Sul. Em 2007, em parceria com a TV Bandeirantes, o programa Brasil Gaúcho foi ao ar e colocou o nome do grupo Matizes em toda região Sul do país. Nas rádios, apresentavam o programa Show doMatizes , transmitido pela Rádio Liberdade e pela Rádio Itaramã.

Joca Martins

Com 31 anos de estrada, o cantor Joca Martins é considerado um dos maiores nomes da música gaúcha. Foi trilhando as estradas do sul do Brasil, desde 1986, entre festivais e apresentações, que conquistou além do carinho do público, diversas premiações. Entre elas, destacam-se o Prêmio Vitor Mateus Teixeira “Teixeirinha” de Melhor Cantor em 2005; o Prêmio Açorianos de Intérprete em 2012; o Troféu Guri, oferecido pela RBS TV e Rádio Gaúcha em 2017; e dois Discos de Ouro: um pelo álbum “Cavalo Crioulo” e outro pelo álbum “Clássicos da Terra Gaúcha”. Joca Martins foi citado pelo imortal poeta Jayme Caetano Braun como “um intérprete que possui o indispensável ao cantor crioulo: a autenticidade”. Entre seus sucessos mais recentes estão as composições “Eu Sou Bagual”, “Liga Esse Rádio”, “Barulho de Campo”, dentre outras.

Robison Boeira

Um músico com a Alma Chamamecera. O acordeonista e cantor Robison Boeira, natural de Caxias do Sul, é considerado uma das grandes expressões da gaita de botão e cantor da atualidade. Vencedor de diversos festivais no Rio Grande do Sul, o cantor recebeu o maior Prêmio de Música da América Latina, Prêmio Açorianos, como Melhor Instrumentista, Revela ção do ano e Compositor. O artista realizou turnês pela Europa com o estilo musical chamamé.

Boeira já dividiu palco com grandes nomes como Lúcio Yanel, Yamandu Costa, Luiz Carlos Borges, Renato Borghetti, Os Fagundes entre outros. O músico tem dois trabalhos lançados, o primeiro intítulado Alma Chamamecera, e o mais recente Canto e Cordeona.

Guri de Uruguaiana

Guri de Uruguaiana promete fazer a alegria de todos com suas brincadeiras e piadas sobre acontecimentos do nosso cotidiano.

