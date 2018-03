Tiê anuncia lançamento do clipe “Duvido”

O clipe de “Duvido”, single de Tiê, será lançado no próximo dia 23. Enquanto isso, o single já está disponível em todas as plataformas digitais. A música é a terceira faixa de trabalho do álbum “Gaya”, lançado em outubro pela gravadora Warner Music.

A faixa escolhida mostra Tiê em uma mistura de vários mundos e estilos musicais, dividindo os vocais com o cantor Luan Santana.

“Na realidade, a vontade de fazer essa mistura foi minha. Achei que tinha a cara do Luan, e quando ele ouviu a música adorou e topou na hora”, conta a cantora.

Para antecipar o clima desse lançamento, que vem com clipe em animação artística com a personalidade de Tiê, já temos a capa do single, que foi feita sob os traços marcantes de Marina Quintanilha.

Tiê já está na expectativa de subir ao palco de um dos maiores festivais mundiais, o Lollapalooza, no dia 25 de março, domingo. A cantora se prepara para representar o Brasil nesse grande evento, e para emplacar mais um sucesso de “Gaya”, comemorando “Amuleto”, single que hoje é hit e tema dos personagens de Erika Januza e Caio Paduan na novela “O Outro Lado Do Paraíso”, da Rede Globo.

Baixe nosso app:

Comments