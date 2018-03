Testemunhas são ouvidas no caso de de Nikolas Cruz

Desde terça-feira testemunhas estão dando depoimentos para o júri reunir evidências para o julgamento de Nikolas Cruz, acusado de um tiroteio em massa na Marjory Stoneman Douglas High School, no dia 14 de fevereiro.

Cruz, de 19 anos, admitiu ter se armado com um rifle AR-15, matando 17 pessoas e ferindo outras 16 na escola em Parkland.

O procedimento com o júri está acontecendo a porta fechadas e nesta quarta-feira contou com a presença do examinador médico do condado de Broward, Dr. Craig Mallak e a família que abrigou Cruz. As testemunhas estão sendo fortemente protegidas por seguranças, enquanto repórteres locais tentam descobrir informações.

Na terça-feira, jurados escutaram várias testemunhas, entre elas o motorista de Uber que levou Cruz até a escola, carregando uma bolsa preta e uma mochila até a escola naquela tarde.

Acredita-se que Cruz será indiciado pelo assassinato de pelo menos 17 pessoas no fim do dia desta quarta-feira. Com informações de jornais locais.

