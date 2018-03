Porto Alegre terá Consulado dos EUA aberto até junho

Bem tive meu visto cancelado em 2003 no Aeroporto de Miami e hoje faz 8 anos que estou no Brasil. Minhas irmãs moram lá com green card e eu gostaria de obter um visto para visita-las e minhas sobrinhas. Estou com 32 anos, grávida de 3 meses e casada, meu marido acabou de tirar o visto e estou com receio de tentar um visto novamente. Ele é advogado e gerente de cpd, eu sou gerente da Clínica de Reabilitação Infantil de uma das minhas irmãs que mora na Flórida. Tentei 3 vezes tirar o visto a última vez foi ano passado sem sucesso. O que devo fazer? Gostaria de comprar o enxoval do meu filho lá e passear com meu marido que nunca foi lá. Estou com muito medo de ir pois tenho que desloca-me ao Rio, SP, Brasilia ou Recife para tentar o visto.

Fláviamanaus, Amazonas PERGUNTA RESPONDIDA PELA ADVOGADA INGRID DOMINGUES: Flavia, infelizmente nao ha como prever se um Consulado ira lhe conceder o...