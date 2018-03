Showtime At The Apollo estreia no canal FOX

Estreia no dia 1 de março a nova versão do program de enterternimento de sucesso Showtime At The Apollo, no canal FOX. O programa será apresentado pelo ganhador do Emmy, Steve Harvey. Para quem não se lembra dele, ele foi o que confudiu a Miss Universo no ano de 2015, quando anunciou errado o nome da vencedora.

A clássica série da televisão americana, que teve sua estreia em setembro de 1987, é uma competiçao amadora de talentos, ao vivo, para a descoberta de novos talentos. O que difere de outras competições é que o júri aqui é o público que está lá dentro do Apollo Theater, no Harlem, na cidade de New York. O público de Apollo é famoso por ser um dos mais turbulentos e brutais do entretenimento, onde ou eles te amam ou eles te odeiam.

Em cada episódio, Harvey apresenta as atrações ao lado da co-apresentadora, a cantora e atriz Adrienne Houghton. Adrienne é a primeira a ver os competidores que muitas vezes a deixam de boca aberta com as perfomances. Além disso, cada episódio um convidado especial vem se apresentar. Na temporada passada, cantores como John Legend, FloRida e Chaka Khan se apresentaram com seus sucessos; asssim como os comediantes Chris Rock, George Lopez e Gabriel Iglesias.

Tive a oportunidade de participar de uma mesa redonda com a Adrienne. Vamos conferir o que ela tem a dizer sobre essa nova repaginada dessa série de tanto sucesso.

Showtime At The Apollo estreia quinta-feira, dia 1 de março, as 9:00PM ET/ 8:00PM CT.

Baixe nosso app:

Comments