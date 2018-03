Senado volta atrás e vota restrições para armas de fogo na FL

O Senado da Flórida voltou atrás em partes da reforma na lei Marjory Stoneman Douglas High School Public Safety Act, que regulamenta a venda e porte de arma no estado, e votou uma emenda sem a cláusula controversa que previa o armamento da maioria dos professores, além de aprovar um aumento da idade mínima para compra de 18 para 21 anos e a obrigatoriedade de um período de espera de três dias entre duas compras.

Sob a emenda, proposta pelo senador Rene Garcia, R-Miami, os legisladores aprovaram um programa de “opt-in” no qual os professores de sala de aula não serão armados se o distrito escolar decidir participar do chamado programa “marcha escolar” estabelecido em resposta à tragédia no Marjory Stoneman Douglas High School. No entanto, outros funcionários da escola que não trabalham exatamente dentro da sala de aula, incluindo pessoal de apoio que fornece algum trabalho de instrução, atuais ou ex-militares ou instrutores de *JROTC, poderão transportar armas de fogo dentro do campus.

A lei também prevê o fornecimento de US $ 400 milhões para serviços de saúde mental, incluindo equipes móveis de tratamento de crise e programas de segurança escolar, como detectores de metais, vidro à prova de balas e oficiais de recursos escolares.

Senado da Flórida rejeita proibição de rifles esportivos e aceita armar professores

A medida vem em resposta ao maior massacre a tiros em uma escola de ensino médio na história dos Estados Unidos, ocorrido no mês passado em Parkland.

O projeto de lei aprovado pelo Senado da Flórida representa um rompimento com a Associação Nacional do Rifle (NRA), o poderoso grupo pró-armas que vem resistindo a propostas para elevar a idade mínima ou impor novos períodos de espera para a compra de armas.

O Senado manteve, entretanto, a rejeição pela proibição da venda de rifles esportivos no estado.

As mudanças propostas serão discutidas até a sexta-feira, 9, pela Câmara dos Deputados.

Com informações do Miami Herald.

*U.S. Army Junior Reserve Officer Training Corps (JROTC) é um programa oferecido às escolas de ensino médio que ensinam a educação pessoal dos estudantes, a realização dos alunos, o bem-estar, a liderança e a diversidade.

