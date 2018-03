Senado da Flórida aprova horário de verão o ano inteiro no estado

A Flórida está a um passo de se tornar ainda mais o “Sunshine State”. Um projeto de lei para que a Flórida permaneça no horário de verão o ano inteiro está sendo encaminhada para o governador Rick Scott depois de ser aprovada no Senado por 33-2 votos na terça-feira, dia 6.

Se Scott aprovar o “Sunshine Protection Act”, o Congresso terá que fazer uma emenda na lei federal existente para deixar a mudança acontecer.

Enquanto o restante do Leste dos Estados Unidos teria que atrasar o relógio em uma hora no outono, a Flórida permanecerá com mais sol no fim da tarde durante o inverno. O noroeste da Flórida continua no fuso-horário Central.

O Havaí, boa parte do Arizona e vários territórios dos Estados Unidos não estão no horário de verão.

