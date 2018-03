Semana de definições da Copa do Brasil no PFC

Os jogos dos Campeonatos Estaduais e da Copa do Brasil prometem muitas emoções aos torcedores e os assinantes doPFCpoderão conferir todos os lances na tela do Canal do Futebol.

Pela Taça Rio, o Vasco enfrenta o Madureira no sábado, dia 10, às 16h00. O time de São Januário deve contar com Martín Silva, após o acordo sobre o parcelamento da dívida do clube com o goleiro.

O destaque do Campeonato Paulista fica por conta da partida entre Ituano e Palmeiras. Líder do grupo C, o alviverde pega o time de Itu no domingo, dia 11, às 17h00.

Ainda no domingo, o Fluminense do atacante Marcos Júnior recebe o Nova Iguaçu às 19h30, no Maracanã.

Pela Copa do Brasil, o Atlético Mineiro recebe o Figueirense na quarta-feira, dia 14, às 21h15, no Estádio da Independência. Um empate garante a vaga do Galo na próxima fase da competição.

O Avaí recebe o Fluminense na quinta-feira, dia 15, às 21h15, na Ressacada. O tricolor precisa vencer com dois gols de diferença para avançar às quartas de final.

Confira a tabela completa dos jogos que serão transmitidos AO VIVOpeloPFCde 9 a 16 de março. (horários de Brasília).

Baixe nosso app:

Comments