Seguros automotivos irão aumentar no sul da Flórida

Residentes do sul da Flórida já foram afetados com o aumento de seguro saúde e de propriedade. Agora é a vez de motoristas serem atingidos pelo aumento nos seguros de carro.

Os valores dos seguros estão mais altos em todo o país, com um aumento em média de 8,5% ao longo do ano que terminou em janeiro de 2018 e 7,5% no ano anterior, de acordo com estatísticas do US Department of Labor. Essa é uma má notícia para motoristas do sul da Flórida, que já pagam os preços mais altos de seguro automotivo em todo o país.

Motoristas com um histórico limpo, sem acidentes e multas, estão recebendo notificações de aumento que vão de $200 a $800 dólares. Jovens e motoristas com um histórico não muito perfeito devem ser os mais afetados. Há registros de um jovem motorista de 19 anos cuja apólice de seis meses foi de $800 para $2.616.

Especialistas dizem que o aumento se deve a mais riscos nas estradas com muitos motoristas enviando mensagem de texto enquanto dirigem. A gasolina barata também está permitindo que pessoas dirijam mais milhas e com a economia em alta, mais carros estão sendo colocados nas ruas. Outro fator para o aumento em particular no sul da Flórida é o aumento de construções novas, o que também está colocando mais carros nas ruas.

Na Flórida, o número de acidentes automotivos aumentou 15% entre 2014 e 2016, mais que três vezes o aumento da população do estado, de acordo com o Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles. Acidentes com fatalidades aumentaram 27% – de 2.494 para 3.176. No sul da Flórida, o aumento foi um pouco menor: 12% mais acidentes e 24% em relação a acidentes com fatalidade.

Três cidades da Flórida estão entre as 10 do país com apólices de seguro mais altas, de acordo com o The Zebra, um site de comparação de preços. Elas são: Hialeah, em terceiro na lista, com uma apólice anual em média de $2,709; Miami está em quarto lugar, com apólices em média de $2,651 por ano e Tampa, em oitavo lugar, onde as apólices chegam a $2,553 por ano. As duas cidades do país com o seguro automotivo mais caro são Detroit, Michigan, a $5.414 e New Orleans, na Luisiana, a $3.433. Com informações do Sun Sentinel.

