Saiba mais sobre GRINGO – o filme dos irmãos Edgerton

Esta não é a primeira vez que os irmãos australianos, Joel e Nash Edgerton, trabalham juntos. Sua colaboração começou em 1996 com o curta chamado Loaded, onde alternaram cenas de ação com cenas de acrobacias. Em 2008, o longa The Square foi lançado com Nash na direção e roteiro escrito por Joel. E agora, eles estão juntos mais uma vez com a comédia de ação “Gringo”, que estreia nos cinemas nesta sexta-feira, 9 de março, com Nash na direção e Joel na atuação.

Gringo acompanha o empresário Harold Soyinka, interpretado por David Oyelowo, e a luta de sobrevivência depois que ele atravessa a limite de cidadão respeitador da lei e se transforma em um criminoso procurado.Além de Joel e David, também estão no elenco Charlize Theron, Amanda Seyfried, Thandie Newton, Sharlto Copley, Paris Jackson (filha de Michael Jackson estreando nas telonas), entre outros. O roteiro foi escrito por Anthony Tambakis e Matthew Stone.

Eu tive a oportunidade de conversar com Joel e Nash Edgerton por telefone na semana passada enquanto eles estavam promovendo o filme em Miami. Vamos ver o que os irmãos australianos têm a dizer sobre o roteiro, em trabalhar juntos, David Oyelowo, México e muito mais.

Nash, o que tinha esse roteiro que o atraiu?

Nash – quando li achei que era imprevisível, divertido, bem original e fresco. Eu gostei também porque me surpreendi com as reviravoltas da história. Eu gosto muito de trabalhar com materiais imprevisíveis.

Esta não é a primeira vez que vocês trabalham juntos. Como funciona essa dinâmica – irmão-diretor-ator?

Joel – Sim, Nash e eu já trabalhamos juntos antes, ele já me dirigiu em curtas e longas; lemos os roteiros um do outro; ele me ajudou no The Gift, que dirigi, escrevi e atuei. Nós nos ajudamos de maneiras tão diferentes, o que ajuda muito quando trabalhamos juntos. Eu realmente não consigo explicar como, mas é bom e, também podemos promover o filme juntos, como agora estamos aqui em Miami.

Nash, por que você escolheu David Oyelowo para interpretar Harold?

Nash – eu vi muitos trabalhos dele antes e acho que ele é um ator extremamente talentoso. Foi aí que jantamos e conversamos sobre o filme, e nesse momento eu sabia que tinha encontrado o ator certo para interpretar Harold. E ele entendeu a essência da personagem e eu estava

muito animado em poder trabalhar com ele. Então, depois que eu o escolhi, ele teve uma ideia de fazer Harold um imigrante nigeriano. E achei uma ideia inspiradora e fiquei muito entusiasmado em fazer com ele essa versão do filme.

Nash, você também produziu o filme. Quais foram os desafios que você teve?

Nash – Há muitas partes nesse filme: muitos atores e muitas locações. Filmamos em várias cidades. Filmamos em Chicago, Los Angeles, Cidade do México, Veracruz, Alvarado… tínhamos que viajar constantemente com o elenco, trabalhando com várias equipes. Também estávamos filmando em duas línguas diferentes. Sim, houve muitos desafios para o filme.

Vocês aprenderam espanhol?

Nash – um pouco.

Joel – Un poquito. (risos)

Joel, qual é a sua cena favorita?

Joel – Minha cena favorita é uma em que eu não estou. É quando Celerino Sanchez, interpretado por Hernán Mendoza, vai conversar com o chefe do cartel. Eu acho que há uma grande tensão e humor nessa cena. Outra é quando Harold está bêbado praticando para falar com a minha personagem Richard. É uma cena incrível. Além dessas, há tantas outras cenas fantásticas no filme.

E a sua Nash?

Nash – Eu adorei todas as cenas com Harold e Mitch (personagem de Sharlto Copley) juntos. Há algo que acontece entre eles quando estão juntos na tela.É realmente muito legal.

Nash, qual foi a cena mais difícil para realizar: a do acidente no início do filme ou a perseguição dos carros no final?

Nash – A sequência do carro com Harold e os dois mexicanos foi bastante difícil. Nós estávamos nas montanhas no México e foi realmente filmado no carro em movimento.

O que vem por ai para vocês?

Nash – Joel dirigiu e agora está editando um filme chamado Boy Erased. E eu acabei de fazer (dirigir) uma série de TV chamada Mr. Inbetween que estreia no final deste ano. Além de estar desenvolvendo outros projetos juntos.

Baixe nosso app:

Comments