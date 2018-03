Rio2C reunirá importantes profissionais da música

Está confirmado para o período entre 3 e 8 de abril, na Cidade das Artes no Rio de Janeiro, a primeira edição Rio Creative Conference, Rio2C. Misto de rodadas de negócio, “pitchings”, conferência e festival, o Rio2C reunirá profissionais do audiovisual, da música e de inovação para debater, construir políticas e fazer negócios, com uma seleção de palestrantes, criadores e executivos de nível global. De acordo ao Portal Sucesso, um dos destaques será o painel reunindo importantes profissionais da área musical. Um deles é o brasileiro Moogie Canazio, produtor e engenheiro de som radicado em Los Angeles, que já trabalhou na gravação de mais de 500 álbuns, incluindo Sarah Vaughan, Diana Ross, James Taylor, Sérgio Mendes, João Gilberto e Maria Bethânia. Além dele, Ed Cherney, produtor e engenheiro laureado com os prêmios Grammy e Emmy, e conhecido por ter trabalhado com Iggy Pop, Sting, Bob Dylan e Rolling Stones. E Geoffrey Emerick, engenheiro de áudio responsável pelas gravações e mixagens dos álbuns dos Beatles “Revolver”, “Sgt. Pepper´s Lonely Hearts Club Band”, “The Beatles” e “Abbey Road”, considerados trabalhos icônicos tanto pelo público, quanto pela excelente qualidade técnica e de sonoridade

