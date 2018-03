Restituição de imposto de renda. Vamos aproveitar ao máximo?

Se a moda de 2016 se repetir, provavelmente a maior parte das restituições de imposto de renda irão parar em uma conta de poupança este ano. A National Retail Federation ou a NRF descobriu que quase 50% dos americanos guardou na poupança a sua restituição no ano passado.

O último estudo de bem-estar econômico da Reserva Federal descobriu que perto da metade (ou 46%) dos americanos não tinham US $ 400 em dinheiro se precisassem para uma emergência e ainda segundo a mesma pesquisa, esta deve ter sido a razão principal por tanta gente ter guardado dinheiro.

A restituição de imposto para a classe média e de mais ou menos US $ 3.100, essa é uma fortuna extraordinária que pode realmente fazer você avançar na sua situação atual financeira.

Não tem certeza se você deve economizar ou pagar dívidas? Investir o dinheiro ou fazer uma série de compras?

Aqui estão quatro rotas que você pode seguir, dependendo de como está a sua saúde financeira.

1.Tem divida com juros altos? Pague!!!

Hoje, a classe média que vive nos EUA tem uma dívida de cartão de crédito com um saldo médio em torno de US $ 15.675. Se você estiver nesse barco, considere colocar a maioria, senão a totalidade, da sua restituição de imposto para pagar a dívida de cartão de crédito com juros altos.

Se seus empréstimos estudantis são o que te mantêm acordado à noite, esse pode ser o próximo melhor lugar para pagar. A taxa de juros pode não ser tão alta, mas se o saldo for grande e você não tem certeza quando você nunca estará livre de dívidas, colocar todos os ganhos de caixa em relação ao principal do empréstimo pode ajudar a reduzir este fardo pesado.

2. Tem pouco débito, mas um fundo de emergência quase vazio? Guarde $$$$.

Se a dívida não é o seu problema, mas faltam economias suficientes para cobrir uma despesa de emergência, a boa pedida é aumentar o seu fundo de emergência.

O conselho padrão é ter entre seis e nove meses de despesas reservadas em uma conta de poupança, e bom mesmo é ter alguns milhares de dólares reservados para o inesperado (por exemplo, quebra de carro, uma conta médica surpresa, etc.) às vezes pode ser suficiente para manter seu fluxo de caixa tranquilo.

3. Não tem dívida,mas preocupado com a aposentadoria? Maximize seus investimentos.

Você está preparado para a aposentadoria? Esta pode ser uma ótima oportunidade pra dar uma alavancada, ou para começar um plano, portanto considere atribuir a sua restituição de imposto para uma conta de aposentadoria. O seu future agradece.

4. Todas as suas bases estão cobertas? Então é hora de relaxar…

A dívida e a poupança estão sob controle? Não sente que precisa jogar $$$ na sua aposentadoria para recuperar o atraso? Então divirta-se.

De acordo com o mesmo estudo NRF, 11,4% dos contribuintes planejaram reservar férias com a sua restituição no ano passado. Outros 9,2% esperavam fazer uma compra de grande como uma TV ou carro novo, e 8,3% estavam indo para o Spa, salão ou uma noite divertida com os amigos.

De acordo com a sua situação, faça a melhor escolha; mas o importante é realmente avaliar a sua situação atual e agir de acordo para ter o melhor aproveitamento da sua restituição…

Uma semana super produtiva para você!

Baixe nosso app:

Comments