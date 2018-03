Residentes do sul da Flórida poderão chamar o 911 por mensagem de texto em breve

Em breve, residentes do sul da Flórida poderão enviar mensagem de texto para o serviço de emergência 911. Uma das vantagens desse serviço será a habilidade de se comunicar em silêncio com as autoridades, sem chamar a atenção de um criminoso supostamente prestes a atacar.

Oficiais dos três condados disseram que estão no processo de fazer upgrades nas linhas de telefone até o fim do ano. Atendentes receberão as mensagens de texto em suas telas e poderão responder instantaneamente.

Semanas depois do massacre na Marjory Stoneman Douglas High, em Parkland, alguns pais disseram que esse novo serviço será bem vindo para os mais jovens.

A filha de Richard Stout estava na sala 1213, em uma aula de psicologia no primeiro andar, quando Nikolas Cruz atirou naquela sala no dia 14 de fevereiro, matando sua colega Carmen Schentrup. Pelo menos um aluno na sala disse que ficou com medo de ligar para o 911, disse Stout. Mas talvez a possibilidade de mandar mensagem de texto poderia ter feito com que mais alunos pedissem ajuda sem chamar a atenção do atirador.

Durante o tiroteio de 2016 na boate Pulse, em Orlando, várias vítimas se escondendo do atirador enviaram mensagem de texto pedindo que familiares ligassem para o 911.

De acordo com registros do Broward Sheriff’s Office, somente um dos chamados para o 911 no dia 14 de fevereiro foi identificado como vindo de dentro da Marjory Stoneman Douglas High – de uma pessoa que sussurrava ao telefone a respeito do tiroteio.

Michael Nairn, diretor de comunicações do 911 do condado de Broward, o envio de mensagens de texto para o 911 deve estar disponível até o final do ano. No condado de Palm Beach, a expectativa era que o serviço “text-to-911” estivesse disponível desde o começo de 2015 o que faria do condado o primeiro do estado a oferecer esse serviço, mas acabou sendo ultrapassado por outros condados da Flórida, como Sarasota, St. Lucie e Alachua.

Agora oficiais do condado de Palm Beach prometem que o serviço estará disponível no verão deste ano. Entre os limites para o momento está o fato de as mensagens de texto estarem disponíveis somente em inglês, algo que autoridades disseram que estão trabalhando para melhorar.

No condado de Miami-Dade, o serviço deve ser lançado no fim do ano, juntamente com Broward. Fonte: Sun Sentinel.

Baixe nosso app:

Comments