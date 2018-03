Rede de lojas Dick’s Sporting Goods para de vender rifles esportivos

Duas semanas depois do tiroteio na Marjory Stoneman Douglas High School, em Parkland, no qual 17 pessoas foram mortas, a rede nacional Dick’s Sproting Goods anunciou que não vai mais vender armas de estilo assalto, também conhecidas como rifles esportivos.

A rede fez o anúncio em uma carta que foi divulgada durante uma entrevista com o CEO Ed Stack, no programa Good Morning America, da ABC, na manhã de quarta-feira, dia 28.

A carta expressou apoio à Segunda Emenda da Constituição americana, mas disse que “a violência de armas se tornou uma epidemia que está tirando a vida de muitas pessoas, incluindo a maior esperança para o futuro da América – nossas crianças”.

A partir de quarta-feira, Dick’s disse na carta que terá o seguinte compromisso, de acordo com a carta:

Não iremos mais vender rifles de estilo assalto, também conhecidos como rifles esportivos modernos. Já removemos todos das lojas Dick’s após o massacre de Sandy Hook, mas agora iremos remover de todas as 35 lojas Field & Arms.

Não vamos mais vender armas para pessoas menores de 21 anos.

Não mais venderemos magazines de alta velocidade.

Nunca vendemos nem nunca venderemos “bump stocks” que faz com que armas semi-automáticas atirem mais rapidamente.

Durante a entrevista no Good Morning America, o CEO reconheceu que Nikolas Cruz havia comprado uma arma em uma das lojas Dick’s em Novembro – embora não tenha sido a arma usada no massacre do dia 14 de fevereiro.

“Seguimos todas as regras e leis, mas mesmo assim ele pode comprar uma arma”, disse Stacks. “Quando vimos isso, dissemos ‘Os sistemas existentes não são eficazes o suficiente para evitar que a gente venda para alguém uma arma como aquela”. Com informações do USA Today.

