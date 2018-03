Miami realiza megafeira de armas poucos dias após massacre

Depois de apenas quatro dias do massacre da escola em Parkland, na qual 17 pessoas foram mortas por um ex-aluno, uma tradicional megafeira de armas foi realizada em Miami, no fim de semana.

O Florida Gun Show ofereceu modelos de todos os tipos acessíveis e demanda aquecida principalmente pelo AR-15, o fuzil semi-automático usado por Nikolas Cruz, de 19 anos, naquele que é considerado um dos piores massacres na história recente dos Estados Unidos. Embora a AR-15 seja mais usada pelo exército, o National Riffle Association disse que é o rifle mais popular nos Estados Unidos.

Há semanas o evento era promovido em anúncios publicitários, com grandes outdoors espalhados em rodovias de Miami-Dade. Estima-se que 5 mil pessoas tenham comparecido ao evento.

Ao lado da entrada, uma folha em preto e branco oferecia esclarecimentos.”Queremos fazer uma homenagem à cidade de Parkland, especialmente aos alunos e professores da escola, que foram mortos sem sentido. Não pretendemos faltar com respeito nem com sensibilidade com este evento, planejado durante tanto tempo”, dizia a nota. O texto também recomendava aos participantes tolerância diante de possíveis manifestações contrárias ao evento. Fonte: BBC.

Baixe nosso app:

Comments