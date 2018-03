Promoção sorteia combo Blu-ray/DVD de Jigsaw

O Gazeta News, juntamente com a colunista Jana Nascimento Nagase e a Lionsgate Home Entertainemnt irão sortear 3 Blu-ray /DVDs do suspense de terror Jigsaw.

O combo Blu-ray, DVD e cópia digital está disponível a partir do dia 23 de janeiro.

A promoção está rolando no Instagram do Gazeta News (@gazetanews). Para participar, basta seguir o Instagram do Gazeta, seguir a colunista @janaoncamera e marcar duas pessoas. Corre lá porquea promoção encerra no dia 26 de janeiro.

O filme

Mortes começam a acontecer novamente. À medida que a investigação prossegue, as evidências aponta para um único suspeito: o assassino John Kramer, conhecido como Jigsaw, que morreu há dez anos atrás. A direção foi feita por Michael Spierig e Peter Spierig. O roteiro foi escrito por Pete Goldfinger e Josh Stolberg. No elenco estão Tobin Bell, que volta no papel do assassino, Matt Passmore, Callum Keith Rennie, Brittany Allne, entre outros.

CONFIRA O TRAILER:



