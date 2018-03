Projota lança clipe com Paolla Oliveira

O rapper Projota lançou o clipe de seu novo single, “Mulher Feita”, que conta com a participação da atriz Paolla Oliveira. O vídeo divulgado no canal da VEVO do cantor, está próximo de atingir 2 milhões de visualizações.

No clipe, Paolla cumpre o papel de inspiração para o rapper criar a canção. Ela, que faz performances corporais no vídeo, ainda comenta sua participação: “Foi muito bom sair do lugar comum para mim, além de estar com um artista talentoso, que fala para o público jovem de uma forma direta, fazendo-os refletir”.

O single é a sexta faixa do álbum “A Milenar Arte de Meter o Louco” e pretende seguir o mesmo sucesso nacional das músicas lançadas anteriormente, casos de “Ela Só Quer Paz”, “Faz Parte”, “Oh Meu Deus” e “Linda”.

O álbum, que aborda questões fortes da vida de Projota, foi lançado no último ano pela Universal Music e já recebeu Disco de Ouro.

