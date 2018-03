Projeto de lei quer manter o horário de verão na Flórida o ano inteiro

Um projeto de lei do Senado pedindo que a Flórida permaneça no horário de verão o ano inteiro avançou nesta segunda-feira, dia 12.

O Comitê de Comércio e Turismo votou unanimemente e favor do projeto de lei estadual (SB 858), o que acabaria com a necessidade de mudar os relógios no estado duas vezes por ano.

Antes da votação, o patrocinador do projeto da lei chamada “Sunshine Protection Act”, Greg Steube (R-Sarasota), removeu uma provisão que colocaria o estado inteiro no fuso horário do leste (Eastern), notando que as pessoas que vivem no Noroeste da Flórida não querem sair do fuso horário Central.

Caso a lei seja aprovada, Steube não soube dizer quanto tempo demoraria para o Congresso agir.

Este ano, o horário de verão vai de 11 de março a 4 de novembro. Com informações de Palm Beach Post.

