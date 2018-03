Professor de middle school na FL é suspenso por injúria racial

O professor de uma escola de ensino fundamental da Flórida que agiu com preconceito e injúria racial com os alunos dentro da sala de aula não terá mais contato com os estudantes durante o resto do ano letivo, de acordo com decisão do conselho escolar.

Na semana passada, David Swinyar, professor da Kernan Middle School em Jacksonville, teria dito aos alunos para não namorarem afro-americanos porque eles não valem a pena. Além disso, o professor usou o termo “nigger” – que se refere a negro de modo pejorativo nos Estados Unidos. Ele também teria chamado os alunos de estúpidos e foi acusado de agir com agressividade com os menores.

Após o episódio, pelo menos 20 alunos que testemunharam o comportamento do professor, reclamaram com a direção da escola. Primeiramente, ele foi suspenso por 10 dias sem pagamento e depois afastado retorna à escola mas fora das atividades em sala de aula.

Em carta enviada aos pais pela escola após o ocorrido, a superintendente da escola do condado de Duval, Patricia Willis, explicou: “Após a suspensão sem remuneração do empregado, ele será realocado a uma posição distrital apropriada sem contato com os alunos pelo restante do ano”.

A carta também afirmou que o contrato do professor com o conselho escolar expira em 30 de junho de 2018 e não será renovado.

Com informações da CBS.

Baixe nosso app:

Comments