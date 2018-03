Produtos bacanas pra quem gosta de novidade

Balm

Lábios mais volumosos instantaneamente, sem o uso de agulhas. Essa é a promessa do balm lip da Nu Skin. Formulado com ingredientes que mantém os lábios hidratados e com mais volume. Use o balm sozinho ou como primer para seu batom favorito.

Lip Plumping Balm da Nu Skin: $28

Efeito Mate

Já o Plumprageous da Glamglow é um gloss mate para quem busca lábios com volume, porém, com um acabamento mais natural. Os lábios ficam preenchidos, com mais definição, sem o brilho do gloss tradicional. Também fica perfeito como primer.

Plumprageous Lip Matte da Glamglow: $24

Fórmula inovadora

A nova geração de lip plumpers chegou. A tecnologia utiliza microesferas de colágeno marinho que aumentam de tamanho em contato com os lábios resultando em volume instantâneo. O efeito “bocão” prometido pelo Lip Infusion dura até 48 horas.

Lip Infusion Lip Plump da Fusion Beauty: $29

O queridinho

A fórmula do Lip Injection da Too Faced é patenteada e os criadores não contam o segredo a ninguém. O que se sabe é que os ingredientes estimulam a circulação sanguínea causando um leve inchaço na região dos lábios. O gloss é um dos mais queridinhos entre os lip plumpers.

Lip Injection da Too Faced: $28

