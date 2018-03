Produtos bacanas pra manter o hálito fresco

Spray

Uma ótima sugestão para refrescar o hálito a qualquer momento o spray bucal da Listerine se apresenta na versão menta. A embalagem é compacta e cabe na bolsa ou no bolso da calca. Basta borrifar de 2 a 3 vezes direto na boca para conquistar um hálito refrescante na hora.

Pocket Mist Oral Care da Listerine: $5.95

Tiras solúveis

A Listerine também oferece outra forma de refrescar o hálito quando estamos longe da escova de dente: tiras de mentol que se dissolvem em contato com a saliva. Neste caso a embalagem é menor que a do spray, cabe até dentro de uma carteira. Mais eficaz e prático que um pacote de balas.

Pocket Paks Breath Strips da Listerine: $4.99

Esponjas descartáveis

Mas se a necessidade de esfregar os dentes é muito grande tenha em mãos essas esponjas descartáveis. As esponjas vêm fincadas em um palito e embaladas uma a uma. Pode ser usada para limpar os dentes e a língua de forma suave, sem agredir a gengiva. As esponjas também podem ser utilizadas para limpar os óculos, por exemplo.

Disposable Oral Care Sponge Swabs: $13.99 (com 50 unidades)

Pó refrescante

Wow é um enxaguatório bucal em formato de pó. Dispensa o uso de água, basta despejar o conteúdo dentro da boca, bochechar e eliminar. Refresca o hálito, ajuda a prevenir a formação de placas e clareia os dentes. O produto vem em envelopes individuais.

Wow Oral Rinse Powder: $14.22 (com 25 envelopes)

Baixe nosso app:

Comments