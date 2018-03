Produtos bacanas feitos em madeira

Rústico e moderno

Decorar o ambiente com peças em madeira dão um ar rústico e sofisticado. Esta caixa de som possui um painel de LED que projeta data e hora através da chapa de madeira. Na verdade ela é toda revestida por uma fina camada do material, inclusive os botões de configuração são gravados na chapa. Tem conexão bluetooth e entrada USB.

Bluetooth Digital Alarm Clock Speaker da GOgroove: $39.99

Que horas são?

Os relógios da Bobo Birds são confeccionados com madeira de reflorestamento, o modelo da foto é feito de madeira de bamboo. Ao invés de números o mostrador possui doze círculos vazados. Por baixo dele dois pontos coloridos marcam as horas, o preto mostra as horas e o vermelho os minutos. A pulseira é de couro legítimo.

Unisex Bamboo Wood Watches BOBO BIRD: $22.99

Celular personalizado

Que tal personalizar o celular com uma capa de madeira exclusiva? Basta escolher um desenho, nome ou frase, que este é gravado a laser direto na chapa de madeira. As capas são revestidas com material resistente que garante a durabilidade da peça. Achei muito bacana!

Laser Engraved Wood Case da Prana: $18.99

Para fazer contas

A ferramenta calculadora caiu em desuso afinal, hoje em dia, usamos o celular para fazer contas. Mas uma calculadora confeccionada em bamboo dá um toque charmoso à estação de trabalho. Esta nem bateria precisa, pois funciona a energia solar.

Bamboo Calculator da Smart Tech: $17.99

Baixe nosso app:

Comments