Primeiro adolescente é condenado pela morte do brasileiro Roger Trindade

Após um ano e quatro meses, o crime brutal que chocou a comunidade de Winter Park e mais ainda a comunidade brasileira na Flórida, o assassinato de Roger Trindade, gaúcho então com 15 anos, começa a ver a condenação dos culpados.

Em mais uma audiência sobre o caso na última sexta-feira, 16, em um tribunal do Condado de Orange, a defesa dos três adolescentes acusados, Jesse Sutherland, que responde por homicídio culposo como adulto, Simeon Hall, que também responde por homicídio culposo como adulto, e Jagger Gouda, que é acusado apenas de envolvimento, foram ouvidas mais uma vez.

O primeiro a ser sentenciado foi Jagger Gouda, hoje com 15, que não responde por homicídio como os outros dois, mas por envolvimento e adulteração de testemunha e foi julgado como adolescente, de forma mais branda. Gouda foi condenado a cumprir um ano em um programa de detenção a menores pelo Departamento de Justiça Juvenil da Flórida. Ele provavelmente ficará no programa de quatro meses a um ano e depois em liberdade condicional até completar 19 anos, segundo o Orlando Sentinel.

Os pais de Trindade, que acompanharam o julgamento, não acreditam no remorso do adolescente por suas ações. Adriana Thomé, mãe de Roger, declarou ao Gazeta News que acha que todos os três adolescentes deveriam ser punidos por serem ameaça à sociedade. Para Adriana, o Gouda é “tão culpado quanto os outros porque foi ele quem chamou os maiores para brigarem com o Roger”, declarou.

Já a defesa dos outros dois acusados foi ouvida. O advogado de Sutherland tentou argumentar ao juiz responsável pelo caso, Jenifer Harris, que o jovem pode fazer um acordo de culpa e ser condenado sem julgamento, algo que os promotores até agora têm resistido, enquanto o advogado de Simeon disse que está preparado para um julgamento.

O juiz pediu um recesso para permitir mais tempo para analisar o caso e todos os fatos envolvidos e adiou o julgamento dos outros dois adolescentes para final de março. A equipe de defesa ainda pode decidir se deseja fazer um acordo ou levar o processo a julgamento.

O crime

O gaúcho Roger Thomé Trindade, de 15 anos, foi agredido pelos três jovens no Park Avenue, em Winter Park, cidade localizada próximo a Orlando, por volta das 10pm do dia 15 de outubro. Segundo a família, essa era a terceira vez que o adolescente ia ao parque sozinho e a primeira que voltaria de carona com os pais de um amigo.

No início de novembro, o corpo do adolescente foi cremado e a família voltou para Novo Hamburgo (RS), cidade natal de Roger, levando suas cinzas. Foi realizada uma cerimônia íntima e emocionante com a presença de familiares e amigos.

Roger e sua família haviam se mudado de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, para Winter Park em janeiro de 2016, em um dos pontos, para ter melhor qualidade de vida e segurança para o adolescente.

Atualmente, os pais de Roger voltaram para os Estados Unidos, de onde acompanham as audiências e pedem justiça pelo crime.

O Gazeta News acompanha esse triste caso. Saiba mais sobre a morte de Roger e como a justiça americana vem lidando com o caso em

Três adolescentes são presos pela morte do brasileiro Roger Trindade

Juiz adia julgamento dos acusados pela morte de Roger Trindade

Morte de Roger Trindade muda a comunidade de Winter Park

Dois acusados da morte de Roger Trindade serão julgados como adultos

Baixe nosso app:

Comments