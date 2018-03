Prefeito de Pompano Beach na Rádio GN

O prefeito de Pompano Beach, Lamar Fisher, esteve na Rádio Gazeta News na terça-feira, 6, para um bate-papo no programa Show da Tarde.

Carismático como sempre, ele fez questão de ressaltar o quanto admira os brasileiros e a importância da comunidade para a cidade.

Este ano ele estará concorrendo ao cargo de “Broward County Commissioner” pelo distrito 4, que engloba diversas cidades da região East do condado. As cidades de Pompano Beach e Deerfield Beach são duas delas, e que concentram o maior número de brasileiros residentes.

Ele também foi indicado ao prêmio Brazilian Bussiness Press Award, que acontece em maio em Fort Lauderdale. Assista a entrevista no gazetanews.com.

Baixe nosso app:

Comments