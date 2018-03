Prédio da Douglas High School pode ser transformado em memorial

O prédio 12 da Marjory Stoneman Douglas High School, onde 17 pessoas foram mortas em um trágico ataque na quarta-feira, 14, pode ser demolido para dar lugar a um memorial, segundo anunciado pela mídia local nesta sexta-feira, 16.

No entanto, a porta-voz das Escolas Públicas do Condado de Broward, Tracy Clark, disse que “nenhuma decisão oficial foi tomada”. É esperado que um memorial em homenagem às vítimas substitua o edifício onde ocorreu o massacre.

O Comissário do Condado de Broward, Michael Udine, manifestou o seu apoio à demolição.

“Ninguém deveria ter que pisar no prédio onde ocorreu o massacre de quarta-feira”, disse Udine em comunicado. “Hoje, eu chamo o governador Rick Scott, o Florida Senate e a Florida House of Representatives para que cheguem a um consenso e aprovem um financiamento para a iniciativa de derrubar e substituir o prédio existente onde ocorreu o tiroteio em 14 de fevereiro de 2018. ”

Como o atirador conseguiu burlar a segurança da Marjory Stoneman Douglas High

De acordo com comunicado do BSO nesta sexta-feira, Nikolas Cruz teria ido até a escola de Uber e ficou dentro do prédio por cerca de 7 minutos, três deles usados para atirar em 5 salas diferentes. Ele conseguiu fugir se misturando aos outros alunos.

Todas as 17 vítimas foram identificadas pelo BSO. Perderam a vida no tiroteio (emsentido horário): Jaime Guttenberg, 14; Helena Ramsay, 17; Gina Montalto, 14; Alaina Petty, 14; Scott Beigel, 35; Peter Wang, 15; Nicholas Dworet, 17; Meadow Pollack, 18; Martin Duque Anguiano, 14; Luke Hoyer, 15;Joaquin Oliver, 17; Aaron Feis, 37, (Treinador de futebol) ; Alexander Schachter, 14; Alyssa Alhadeff, 14;Christopher Hixon, 49, (diretor de atletismo); Carmen Schentrup, 16; e Cara Loughran, 14.

