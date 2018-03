Policiais de Broward farão segurança das escolas armados com rifles

O sheriff do condado de Broward, Scott Israel, anunciou na quarta-feira, 21, mudanças com relação à segurança nos campi escolares do condado. Alguns policiais farão segurança armada nas escolas da região, em resposta ao tiroteio na Marjory Stoneman Douglas High School, em que o ex-aluno Nikolas Cruz matou 17 pessoas armado com um fuzil AR-15.

Durante entrevista coletiva, Scott Israel disse que policiais treinados para usar esse tipo de arma irão atuar em escolas públicas do condado e que o superintendente do Broward County Public Schools, Robert Runcie, já teria concordado com a iniciativa.

No comunicado à imprensa, o sheriff afirmou que “nossos policiais, que são qualificados e treinados, irão carregar rifles nas escolas a partir de agora. Tudo será feito de forma segura e ordenada”.

Safe Schools Program

Broward County recebeu cerca de US $ 6 milhões este ano do programa Safe Schools – um financiamento para as escolas que ajuda os distritos a pagarem pelos oficiais de recursos escolares, conhecidos comoSRO (school resource officers), que são agentes da lei designados pelos departamentos de polícia locais.

Enquanto os distritos em todo o estado gastam mais de 80% desses fundos em SRO – Broward foi uma exceção, e usou menos da metade para pagar os oficiais, segundo apurou a Reuters.

O Condado de Broward tinha 160 SRO em 2016, o último ano com dado disponível, incluindo 39 para as 30 escolas de ensino médio do distrito.

O programa Safe Schools da Flórida fornece segurança para mais de 70 distritos escolares. Desde 2002-03, no entanto, o financiamento para o programa caiu 25% para proteção aos estudantes, mesmo que a ameaça dos tiroteios em massa tenha aumentado.

O orçamento atual inclui US $ 64,4 milhões pelo oitavo ano consecutivo, de acordo com dados estatais. Antes do tiroteio, o governador Rick Scott havia proposto adicionar US $ 10 milhões no próximo ano.

O condado chamou a atenção nacional após o ataque e também por ser líder em disciplinas alternativas em casos de estudantes com problemas comportamentais, onde é dada a chance de os jovens permanecerem na escola mesmo enquanto fazem acompanhamento psicológico.

O departamento liderado pelo sheriff foi criticado pela resposta ao tiroteio, já que um policial que estava na escola não disparou um tiro sequer. “Suas atitudes no dia da tragédia, assim como toda a ação, serão cuidadosamente examinadas”, disse.

O sheriff também pediu aos parlamentares da Flórida que tomem atitude com relação ao controle de armas e segurança para as escolas.

Baixe nosso app:

Comments