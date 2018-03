Polícia pega bandidos instalando skimmers em posto de gasolina em Aventura

A polícia de Aventura prendeu em flagrante uma dupla que estava instalando dispositivo de clonagem de cartão – skimmers- para roubar informações de cartão de crédito em um posto de gasolina da Marathon, ao longo de Biscayne Boulevard.

De acordo com a Polícia Aventura, uma viatura que passava pelo local flagrou a camionete branca no posto de gasolina da Marathon, por volta de 11pm da quarta-feira da semana passada, e os dois homens identificados como Luis Reyes, 28, e Nelson Fonseca Diaz, 28,fingindo que estavam abastecendo.

O que chamou a atenção dos policiais foi que, embora as portas da van estivessem abertas, o tanque de gás estava no lado oposto da bomba.

Os policiais então foram ao encontro da dupla e descobriram na van grandes tambores que poderiam armazenar mais de 1.200 galões de combustível.

“O veículo estava equipado ilegalmente com duas bexigas de combustível na parte de trás. Nossa investigação revelou que eles estavam no processo de instalar um skimmer na bomba de combustível “ disseram os policiais.

A polícia encontrou também dispositivos de clonagem de cartões de crédito já recodificados com identidades de outras pessoas.

Diaz e Reyes foram levados para o Turner Guilford Knight Correctional Center. Reyes enfrenta múltiplas acusações de fraude de crédito e encargos relacionados ao transporte ilegal de combustível. Atualmente, ele está sendo mantido no Centro de Detenção Metro West do Miami-Dade, com fiança estipulada em $ 25 mil dólares. Não foram divulgadas informações sobre as acusações de Diaz.

Com informações do 7 News Miami.

