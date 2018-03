Polícia investiga ameaça de bomba em duas escolas de Broward

Policiais do Broward Sheriff’s Office foram chamados em duas escolas na manhã desta terça-feira, 20, por ameaça de bomba. Uma ameaça foi relatada na Boyd H. Anderson High e outra na Lauderdale Lakes Middle School.

Segundo o jornal local 10, alunos da Lauderdale Lakes Middle School foram levados para as arquibancadas do campo de futebol enquanto carro da polícia permanecia estacionado no campo e agentes faziam a varredura no local.

A escola secundária de Boyd H. Anderson foi averiguada e já liberada pela polícia, mas permanece em bloqueio como precaução, enquanto a outra escola ainda é averiguada.

O BSO disse que a denúncia de possível bomba nos campi foi recebida pela internet. Informações adicionais sobre a origem das ameaças não foram divulgadas pela polícia.

As ameaças vêm em menos de uma semana após o tiroteio na Douglas High School em Parkland, na última quarta-feira, dia 14, em que 17 pessoas, entre alunos e funcionários, morreram e outras 14 foram hospitalizadas.

Baixe nosso app:

Comments