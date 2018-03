Polícia Civil do Rio pode usar fuzis enviados de Miami pelo “Senhor das Armas”

O Exército autorizou a Polícia Civil do Rio a usar 15 fuzis AR-10, dos 60 que foram contrabandeados de Miami pelo traficante brasileiro Frederik Barbieri e apreendidos no Galeão em junho do ano passado.Foi a maior apreensão do tipo feita em um aeroporto do país.

O parecer libera para uso da polícia do Rio apenas os AR-10, pois uma determinação da própria Polícia Civil impede que a corporação use os fuzis AK-47.

Diariamente tidas como “sucateadas” pela falta de material, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar do Rio têm um déficit de fuzis, segundo oficiais das duas corporações. Alguns dos armamentos usados pelos policiais têm apresentadomau funcionamento e problemas como travamento e até explosão de munições.

Um decreto de 2016 abriu a possibilidade de armas apreendidas serem reutilizadas por forças de segurança do país. Antes disso, todas as armas eram descartadas.

Os tipos das armas apreendidas no Galeão, fuzis AK-47 e AR-10, só poderiam ser usados por tropas de elite.

O parecer do Exército foi enviado ao Tribunal Regional Federal da 2ª Região para autorização da Justiça, que ainda não se posicionou.

“De acordo com a legislação em vigor, a decisão quanto à doação/destruição dessas armas compete ao Poder Judiciário. Cabe ao Exército Brasileiro a emissão de parecer quanto à possível doação, o que é feito pela Diretoria de Fiscalização de Produtos Controlados”, explicou ainda o Exército.

Frederick Barbieri foi preso no dia 24 de fevereiro por agentes do U. S. Immigration and Customs Enforcement (ICE) e é apontado pela polícia como o maior fornecedor de fuzis para o Brasil. Ele está sendo mantido preso em Miami e teve fiança estabelecida em $1,5 milhões.

Com informações do G1.

