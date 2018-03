Placebo é Remédio?

Efeito placebo é algo muito mais comum do que se pode imaginar. Todos nós podemos já ter vivenciamos esse efeito. Placebo é o nome dado a algo ou alguma substância que não tem nenhuma ação sobre nosso organismo. Por exemplo, quando você está com dor de cabeça, toma um comprimido para essa dor e a dor passa. Despois de um tempo você fica sabendo que era apenas um comprimido de açúcar. Isso pode acontecer com chás, sucos, alimentos etc.

Nas pesquisas científicas, esses comprimidos sem afeito algum, é muito usado para testar se alguma substância pode mesmo causar algum efeito. Simples, para um grupo de pessoas se fornece um comprimido que não tem medicamento algum e para outro um comprimido idêntico com a substância a ser testada. Logicamente nenhum dos dois grupos sabe o que está realmente ingerindo.

Mas, o que existe de interessante é que um estudioso da mente humana, o Dr. Bruce H. Lipton, vai além da simplicidade das pesquisas científicas tradicionais. Ele acredita que a mente pode sim atuar modificando o estado de saúde do nosso corpo.

O Dr. Bruce acredita que esse efeito da nossa mente pode ter efeito nos dois sentidos, tanto para a cura como para o aparecimento de enfermidades e doenças.

Muita coisa a esse respeito já foi provada pela ciência tradicional, quando se comprovou que o nosso pensamento é capaz de liberar hormônios ou neurotransmissores. Esses hormônios são diferentes para pensamentos positivos e para pensamentos negativos, então os efeitos desses pensamentos produzem efeitos diferentes. É baseado também nesses resultados que o Dr. Bruce afirma que algumas práticas de meditação e yoga podem ser uma forma muito eficiente de ter saúde, de nos proteger das enfermidades e também de nos livrarmos das doenças.

A química cerebral afeta todo nosso organismo de forma muito clara. Acredito que todos nós já sentimos aquele frio na espinha quando nos lembramos de algo “forte” que aconteceu ou que está para acontecer. É imediata a reação do corpo todo diante da lembrança de algo importante. Ou quem não se lembra de estar tão profundamente triste que a garganta aperta como se houvesse um nó. Isso é bronquiconstrição.

Infelizmente a maioria de nós está afastada da própria mente e ela se tornou de difícil acesso. Elaboramos pensamentos durante todo o dia sem nos preocuparmos com seus efeitos sobre nossa saúde. Talvez esteja na hora de nos conhecermos melhor e essa pode ser a melhor forma de prevenir doenças.

