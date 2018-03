Pediatra é presa na Flórida pelo uso de doses parciais de vacina

Uma pediatra de Orlando foi presa por administrar doses parciais de vacinas em crianças. O Departamento de Saúde da Flórida afirmou em uma declaração que cerca de 500 pacientes podem ter sido afetados.

As autoridades de saúde estão notificando as famílias cujas crianças foram vacinadas pela pediatra entre 2016 e 2018 para que considerem uma revacinação.

A pediatra Ishrat Sohail também é suspeita de fraude no Medicaid. Em 2016, o Departamento de Saúde aplicou suspensão de dois meses à médica por ter administrado em crianças de seguro particular vacinas do programa federal de vacinação “Vaccines for Children Program” destinado ao Medicaid e a pacientes não segurados. Autoridades estaduais de saúde descobriram as doses parcialmente utilizadas em uma visita de verificação de rotina no final de janeiro.

Também é possível que as vacinas administradas pela pediatra não tenham sido esterilizadas. Por isso, se uma criança apresentar uma reação ou infecção adversa grave, as autoridades pedem que a família entre em contato com a epidemiologia DOH-Orange em 407-858-1485.

A licença da pediatra foi suspensa pelo cirurgião geral do estado. O seuconsultório fica em Orlando, no endereço 2702 North Orange Avenue, Suite B.

Com informações do WFTV.

