Paula Toller lança releitura de Charlie Brown Jr

A cantora e compositora Paula Toller lançou na última quarta-feira (22), através da Universal Music, o single “Céu Azul”. A faixa é o segundo lançamento do projeto “Como Eu Quero”, sendo o primeiro a releitura do sucesso “A Fórmula do Amor”, de Leo Jaime, lançada em 1985. A faixa, gravada originalmente em 2012 pela banda Charlie Brown Jr, compõe o repertorio do show de Paula que estreou em novembro do ano passado, no Teatro Bradesco, em São Paulo. Em seu novo projeto, a cantora interpreta releituras de canções que marcaram sua carreira solo e também a sua trajetória no Kid Abelha, com uma pegada mais rock e folk. Ainda neste semestre, a artista grava o DVD da nova turnê, que conta com a produção musical do premiado Liminha.

