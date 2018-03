Pais de alunos da Stoneman Douglas se reúnem e recebem apoio psicológico gratuito

Uma noite de solidariedade e união frente às dificuldades. Assim foi o primeiro encontro das Mães de Parkland, um grupo formado espontaneamente por mães de alunos da escola Marjory Stoneman Douglas High School, em Parkland, onde aconteceu o ataque armado por parte de um ex-aluno.

O Centro Comunitário Brasileiro e o grupo SOS Família apoiaram o encontro, ajudando na organização e viabilizando a presença de profissionais psicólogos que orientaram pais e alunos sobre como enfrentar este momento de dor.

O Cônsul-Geral do Brasil em Miami, Adalnio Ganem, esteve presente prestando sua solidariedade às famílias e a psicóloga do Consulado, Virna Moretti, orientou os presentes com algumas dicas para superar a experiência negativa vivia pelos jovens.

A reunião aconteceu no Centro de Convenções do Hotel Marriot Heron Bay, em um salão gentilmente cedido pela gerência para melhor acomodar o grupo de aproximadamente 50 pessoas.

Além de ouvir informações sobre como receber ajuda psicológica gratuita, os participantes também puderam aproveitar a ocasião para falar sobre as experiências que viveram, dividindo seus medos e preocupações e solidarizando-se uns com os outros.

Para obter apoio psicológico gratuito no Centro Comunitário Brasileiro

Solicitar agendamento de segunda a sexta-feira pelo email meuccb@gmail.com

Para solicitar apoio Psicológico gratuito junto ao Consulado-Geral em Miami

Psicóloga.miami@itamaraty.gov.br

Baixe nosso app:

Comments