Esta semana terminei de ler um livro muito interessante que eu gostaria de recomendar para vocês: “Os Segredos da mente milionária”, de T. Harv Eker. Neste livro, o autor aborda pensamentos relacionados a dinheiro que já possuímos em nosso cérebro.

Harv faz uma analogia da nossa mente com um armário, onde guardamos nossos arquivos sobre assuntos relacionados ao tema dinheiro.

Quando escutamos frases ou vivemos situações sobre dinheiro recorremos aos nossos arquivos para tomar decisões.

E ele acredita ainda que nossos arquivos podem ter sido construídos sob falsa ideologia, ou podem estar corrompidos.

O que contribui para um modelo de dinheiro ruim é tudo aquilo que já vimos e ouvimos sobre o assunto. E isso inclui todas as fases de nossas vidas. Desde criança, quando ouvíamos de nossos pais que eles não tinham dinheiro para comprar determinado presente, por exemplo.

As informações que acumulamos podem vir de nossos pais, de amigos, professores, jornais, revistas e internet.

Tudo contribui para o modelo do dinheiro.

Para ter uma mente milionária precisamos reprogramá-la para que sejamos capazes de tomar as melhores atitudes relacionadas ao nosso dinheiro.

O autor acredita que a reprogramação de nossa mente pode ocorrer através da prática de 17 arquivos de riqueza.

O livro é de leitura simples e bastante prático, mas confira aqui os 17 arquivos de riqueza:

1° – As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: “Eu crio a minha própria vida”. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: “Na minha vida as coisas acontecem”.

2° – As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder.

3° – As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas.

4º – As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno.

5° – As pessoas ricas focalizam oportunidades. As pessoas pobres focalizam obstáculos.

6º – As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem sucedido.

7º – As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados.

8º – As pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção.

9º – As pessoas ricas são maiores do que seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que os seus problemas.

10º – As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras.

11º – As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem.

12º – As pessoas ricas pensam “Posso ter as duas coisas”. As pessoas de mentalidade pobre pensam “Posso ter uma coisa ou outra”.

13º – As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam o seu rendimento mensal.

14º – As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro.

15º – As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro.

16º – As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo.

17º – As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo.

