Os Efeitos Especias por trás de Thor: Ragnarok

Mais um filme do Universo Cinematográfico da Marvel, Thor: Ragnarok, baseado nos comics de Stan Lee, já pode ser levado para casa. O combo 4K Ultra HD™, Blu-ray™, DVD e On-Demand já está disponível desde o dia 6 de março. Dessa vez, Thor vira refém em um outro lado do universo e acaba no meio de uma arena em uma disputa letal de gladiadores contra o Hulk, seu ex-aliado. Thor deve lutar pela sobrevivência e correr contra o tempo para evitar que a poderosa Hela destrua sua cidade e a civilização de Asgard.

Essa era a história que o diretor Taika Waititi queria contar! Ele também tinha uma visão bem particular para tudo isso. Para realizar essa ambiosa produção, Taika contou com o departamento de efetios especiais. Entre a captura de movimentos e os avançados efeitos especiais, a tecnologia tem uma enorme participação filme assim como os atores.

Tive a oportunidade de conversar por telefone com o supervisor dos efeitos especiais (VFX), o inglês Jake Morrison que contou tudo sobre como ele e sua equipe deram vida a essa história. Jake criou os efeitos especiais de Iron Man 2, Ant-Man, Thor: The Dark World, entre outros. Já no início da conversa, perguntei qual foi a cena ou efeito mais desafiador para ser criado, ele respondeu “todos eles.” E acrescentou, “É, literalmente, uns dos mais envolventes filmes em que já trabalhei. Os efeitos visuais compexos e pesados. Todas os filmes da Marvel dependem da ajuda dos efeitos visuais para contar as histórias. Mas este é absolutamente enorme. A imagem e a quantidade de elementos nelas inseridassão incríveis.” Só uma curiosidade, foram mais de 2700 cenas feitas e trabalhadas para a finalização do filme.

Com o avanço da tecnologia, agora temos um feedback instantâneo de cada cena ou efeito. Para o ator, a captura de movimento pode melhorar o seu desempenho, transformando o surreal em real. Quando um ator veste uma roupa especial, aquela cheia de marcações, as imagens são transmitidas para uma sala de controle, permitindo que os editores vejam a imagem, como se o Hulk de 2 metros e meio de altura estivesse de pé bem ali na sua frente.

Jake explica que “assim permite a eles enquadrar as cenas com mais precisão. Por exemplo,quando o ator Mark Ruffalo dá 5 ou 6 passos no set, na verdade, isso representa somente 2 ou 3 passos da personagem na tela.” A tecnologia permite e faz sentir que a cena é perfeita e real.

O mais interessante também sobre o trabalho do especialistas em efeitos especiais são truques que eles usam para trazer o ator para dentro da personagem. Como explica Jake no caso do Mark e do Hulk: “com o passar dos anos e experiência, fomos inlcuindo truques onde Mark segura uns pesos na mãos, aqueles de fazer nusculação. Então, esses pesos fazem com que o corpo fique um pouco mais pesado e os movimentos mais lentos.” Isso mostra que o trabalho criativo não fica restrito somente ao computador.

No caso da atriz Cate Blanchett, que interpreta Hela, uma personagem também complexa e que carrega as marcações na cabeça, o avanço da tecnologia ajudou muito: “Nos anos 80, 90, você precisava colocar uma cabeça grande para saber exatamente o que era. […] nesse caso, baseamos tudo no desempenho físico de Cate. Somos capazes de gravar 120 amostras por segundo dos movimentos corporais dela.”

Com isso, os atores não estão restritos aos movimentos por causa do figurino grande e pesado. “Com o movimento do pulso ou o cotovelo se movem, isso é tudo capturado pelo sistema. Então, se ela dá uma pirueta ou uma volta ou faça qualquer coisa, na verdade, ssão os movimentos que ela mesma fez. Ai, temos a opção de fazer seu figurino se comportar e estar em sinfonia com sua ação e reação.”

Esses incríveis efeitos especiais, os truques, entrevistas e muito mais, você poderá conferir no material extra que os discos do Thor: Ragnarok contém. No elenco estão Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Cate Blanchett, Idris Elba, Tom Hiddleston, Jeff Goldblum, Tessa Thompson, entre outros. Na direção o neo-zeolandês Taika Waititi. O roteiro foi escrito por Eric Pearson, Craig Kyle e Christopher Yost.

Depois de muitas noites sem dormir, Jake não quer parar e está bem feliz com seu próximo projeto: “já estou trabalhando em outro projeto com a Disney, a adaptação para o cinema do Jungle Cruise, com o Dwayne Johnson.”

