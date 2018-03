“One-blood” precisa de doação de sangue O negativo após tiroteio em Parkland

Um centro local de doações de sangue da Flórida disse que precisa repor o banco de sangue depois do tiroteio na high school de Parkland.

O One Blood respondeu rapidamente depois que um atirador abriu fogo na Marjory Stoneman Douglas High School, enviando sangue para tratar pacientes levados ao Broward Health North Hospital e Broward Health Medical Center.

A necessidade imediata foi atendida, mas agora é necessário repor o estoque de sangue O negativo na região, disse o One Blood.

O One Blood está pedindo que doadores elegíveis com o sangue tipo O negativo visitem um centro de doações ou um Big Red Bus para doar. Para mais informações, visite: oneblood.org. Em geral, para doar sangue, uma pessoa precisa ter mais de 16 anos, estar saudável e pesar pelo menos 110 libras (50kg). Com informações de Fox4.

