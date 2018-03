Oficiais da SWAT são suspensos por atenderem ao massacre de Parkland

Dois membros da equipe da SWAT Miramar estavam por perto quando Nikolas Cruz entrou e começou a atirar em alunos e funcionários da Marjory Stoneman Douglas High School no dia 14 de fevereiro, e fizeram o que fazem naturalmente: foram ajudar. Porém, agora, receberam suspensão pela conduta não autorizada pelos superiores.

Os oficiais, detetive Jeffrey Gilbert e o detetive Carl Schlosser, não tiveram permissão para responder ao tiroteio no dia e isso criou uma questão oficial de segurança por suas ações, de acordo com seu departamento de polícia.

Um deles disse aos supervisores que estava na área de Coral Springs quando o tiroteio aconteceu; Não se sabe de onde o outro foi, disse a porta-voz da polícia Tania Rues.”Ambos estavam perto [da escola]”, disse.

Um terceiro membro do SWAT, o oficial Kevin Gonzalez, também foi suspenso acusado de estar vinculado a várias postagens de mídia social que colocaram a cidade e a polícia em uma visibilidade negativa e foi suspenso por violar a política de mídia social do departamento e o código de conduta, disse Rues.

Todos os três foram notificados da suspensão e remoção de programa no dia 22 de fevereiro. O departamento chamou de “programa privilegiado”. Os agentes também foram solicitados a entregar os rifles, mas eles permanecem em serviço ativo para outras atribuições.

Na tarde do tiroteio, a polícia de Miramar colocou a equipe do SWAT em stand-by no caso de uma solicitação do escritório do xerife de Broward para ajudar, mas esse pedido para a equipe nunca chegou, segundo a agência.

O escritório do xerife de Broward disse na quarta-feira, 7, que não pode confirmar se houve contato com a SWAT de Miramar naquele dia, mas disse que a equipe não foi “necessária” durante o incidente.

“Os policiais têm um viés inerente para a ação, e no momento em que ouvem que há um incidente violento em andamento, sua inclinação imediata é ir para ele e tentar parar a violência que está ocorrendo”, disse Jim Bueermann, presidente da Police Foundation, Washington , organização de pesquisa policial baseada em DC, em depoimento ao South Florida Sun Sentinel em junho passado.

Mas os planos de resposta da polícia em todo o país foram alterados para evitar que os policiais causem mais transtorno do que ajuda nos locais. Uma multidão de autoridades policiais que chegam pode bloquear as estradas que as ambulâncias precisam usar, sobrecarregar os rádios e, em geral, aumentar a confusão da resposta da polícia, pondera a organização.

Com informações do Sun Sentinel.

