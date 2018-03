Para essa semana de Valentine’s Day nada melhor do que presentear quem amamos com um lindo par de óculos de sol.

Essa temporada de verão vem cheia de novidades, com os mais diferentes estilos de óculos de sol. E principalmente aqui na Flórida, com essa luz maravilhosa que temos, não podemos ficar sem a proteção deles.

A nova coleção vem desenhada com muitas flores ao redor dos óculos, bem ao estilo da Dolce & Gabbana e Miu Miu, bem exuberante, quase uma obra de arte. Além das flores, as pérolas e detalhes em 3D aparecem nos mínimos detalhes da coleção.

O estilo aviador também apareceu muito nas passarelas, trazendo transparência e tons pastéis, como o rosa e o amarelo, que ilumina as roupas, deixando o outfit mais jovial.

Prestem atenção no estilo retrô que volta forte nesse verão. As celebridades estão desfilando com eles por toda parte.

Mais tradicional que nunca, mas muito atual moderno, é o estilo da Victoria Beckham. Com modelos quadrados preto, ou levemente puxando para o marrom, esse estilo vai desde o esportivo ao sofisticado, sem sair da moda.

Dica de Blogueira: Escolha um par de óculos que favoreça seu rosto; não pense em marcas, pense em qualidade das lentes, assim você estará também protegendo seus olhos.

