O show de Zé Neto e Cristiano é o destaque do final de semana

2 Shows 2 Festas 1 Ingresso

2-3/ MAR/2018

Local: Xtreme Action Park – 5300 Powerline Rd, Fort Lauderdale, FL 33309

Horário: 9PM

Info: Show com Zé Neto e Cristiano (dia 2) e vários DJ’s (dia 3) neste tremendo evento. Ingressos e informações no telefone: 954.708.4884

Pitbull After Dark Party 2018

3-4/ MAR /2018

Local: Port of Miami

Horário: 7PM- 1:30AM

Info: Uma grande festa no Cruzeiro de Miami para Nassau Bahamas. Se você busca algo diferente para este fim de semana, essa pode ser uma boa opção. Ingresso a venda online.

Miami Heat VS Detroit Pistons

3/ MAR /2018

Local: American Airlines Arena – 601 Biscayne Blvd, Miami, Florida 33132

Horário: 7:30PM

Info: Fim de semana de BasketBall com o Miami Heat jogando. Ingressos a venda pelo ticketmaster.com

Feijoada Bar da Vila

3/ MAR /2018

Local: Bar da Vila Miami – 152 SE 1st AVE, Miami, Florida 33131

Horário: 11AM – 6PM

Info: Feijoada aos sábados no Bar da Vila em downtown Miami.

Bike MS:Breakaway to Key Largo

3-4/ MAR /2018

Local: FIU – 11200 SW 8th St, Miami, Florida 33199

Horário: 7PM

Info: Se você curte um “pedal” junte-se a essa galera que vai fazer uma aventura de Miami à key largo pedalando e curtindo a paisagem. Maiores informações http://main.nationalmssociety.org

