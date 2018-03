Jay Brothers, Carnaval da Calle Ocho e muito mais no final de semana

Jay Brothers

Flash Back

10/ MAR/2018

Local: Little Brazil Restaurant – 8177 Glades Rd, #21 Boca Raton FL 33434

Horário: 8PM

Info: Mais um super evento no Little Brazil de Boca Raton, com a apresentação da dupla Jay Brothers. Reserva: 561-617-1102

Más Miami

10/ MAR /2018

Local: Blackbird Ordinary – 729 SW 1st Ave, Miami, FL 33130

Horário: 6PM- 1:00AM

Info: Música, artes e esportes. Evento com muitas atrações.

Miami Heat VS Washington Wizards

10/ MAR /2018

Local: American Airlines Arena – 601 Biscayne Blvd, Miami, Florida 33132

Horário: 7:30PM

Info: Fim de semana de BasketBall com o Miami Heat jogando. Ingressos a venda pelo ticketmaster.com

Carnaval Calle Ocho

11/ MAR /2018

Local: Calle Ocho – 1400 SW 1st St, Miami, Florida 33135

Horário: 10AM – 7PM

Info: Famoso festival cubano em Miami tem a sua quadragésima primeira edição. Um dos maiores festivais de rua que a pequena Havana já viu. Muita música, comidas típicas e a diversão é garantida. Evento Gratuito

Family Night

11/ MAR /2018

Local: Sky Zone Fort Lauderdale – 1834 SW 2nd St, Pompano Beach, Florida 33069

Horário: 4PM – 8PM

Info: Evento para toda a família. Um lugar de muita diversão, principalmente para as crianças.

Pompano Beach Green Market

10/ MAR /2018

Local: Pompano Beach Green Market – Atlantic Blvd. & NE 1st Ave., Pompano Beach, Florida 33060

Horário: 8:30AM – 1:30PM

Info: O festival “Green Market” oferece uma variedade grande de produtos orgânicos, comidas saudáveis e frescas. Vale a pena conferir.

