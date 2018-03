O envelhecimento é certo, mas seus problemas podem ser evitados

A maioria das pessoas envelhece e isso é bom. Mas, o processo traz grandes mudanças que precisam ser encaradas de frente para que o problema possa ser controlado e que seja pequeno. Um dos maiores problemas do envelhecimento são as alterações cerebrais.

Estas alterações muitas vezes tiram a pessoa do seu trabalho e do convívio familiar, sendo quase que a única opção ir para uma casa de repouso para ter cuidados especializados 24 horas por dia. Isso é triste para todos. Então, como sempre o melhor a ser feito é se cuidar e prevenir. Mas hoje não vou falar da alimentação e dos exercícios. Não quero dizer que não são importantes, ao contrário, quero dizer que são tão importantes e fundamentais que nem preciso dizer.

Vamos falar dos sintomas da demência para que possamos ficar alertas e iniciar o tratamento cedo e controlar precocemente. Existem sintomas característicos que vou descrever, mas preciso alertar que é necessária uma certa frequência desses sintomas, para não haver confusão.

Perda da memória: mas calma porque não é simplesmente não saber onde pôs a chave do carro quando chegou atrasada para pegar o filho e levar na aula de judô. Nesse caso se você não se lembra é porque estava pensando em outra coisa e foi apenas falta de atenção. São perdas de memórias que mesmo quando alguém te dá pistas do fato, não há meio de você se lembrar do ocorrido que pode até ser recente.

Mudanças drásticas no humor: isso quer dizer que pessoas que eram pacíficas podem de repente se tornarem agressivas ou ao contrário. Pessoas que eram falantes e participativas se tornam apáticas e depressivas.

Perda da habilidade de se direcionar, de reconhecer objetos: uma vez na rua não sabe dizer onde está e para onde deve se locomover. Mais uma vez, vamos entender que se isso acontecer em uma cidade que se conhece é normal.

Mas, se for na sua cidade, no seu bairro, ou se for uma chave de fenda e você não souber mais do que ser trata, pode sim ser um sintoma de demência.

Dificuldade na fala: nem tanto em lembrar palavras, mas dificuldade em expressar as palavras. Isso quer dizer não conseguir falar a palavra que está na mente.

Para evitar, prevenir que a demência se instale no envelhecimento, além da boa alimentação e dos exercícios físicos, exercícios que aumentem a irrigação cerebral. Sim, usar a mente lendo, jogando, assistindo filmes, estudando.

Nosso cérebro precisa se manter ativo, precisamos continuar a usá-lo para que se mantenha saudável e íntegro. E claro se os sintomas aparecerem, ir ao médico e se submeter à testes para que o diagnóstico possa ser feito o mais rápido possível.

