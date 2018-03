Nudistas da FL acusam USPS de discriminação por se recusar a fazer entregas na comunidade

A comunidade Eden RV Resort fica em Hudson, região centro-oeste da Flórida.

Um grupo de nudistas da cidade de Hudson, na Flórida, tem reclamado de um trabalhador da USPS, que segundo alegam estaria se recusando a entregar cartas e encomendas dentro da comunidade.

Residentes da comunidade naturista “Eden RV Resort & City Retreat” disseram que o problema vem ocorrendo há vários meses.

“Há códigos e normas do serviço postal e não diz nada sobre eles não irem a resorts nudistas”, disse o residente Leonard Rusin.

Um servidor da empresa postal se recusa a entregar o correio por medo de ver gente nua, segundo os moradores. Quando eles reclamaram para a agência postal, um gerente disse que “os transportadores não são obrigados a entrar no resort caso sintam-se ofendidos” .

A comunidade possui caixas de correio fora do portão que se encaixam em envelopes. No entanto, os pacotes representam um tipo diferente de problema.

O parque tem caixas de correio do lado de fora do portão, mas quando as caixas não couberem, os moradores querem que estas sejam entregues nas suas residências ou no escritório no parque.

