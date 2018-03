NRA processa a Flórida após Scott assinar lei de controle de armas

Poucas horas depois de o governador Rick Scott assinar a lei que determina maior rigor sobre armas no estado, a National Rifle Association entrou com processo contra a Flórida. A proposta do Senado – Bill 7026 – foi transformada em lei na sexta-feira, 9, como a primeira legislação de controle de armas promulgada no estado depois do massacre da escola em Parkland no dia 14 de fevereiro.

“Este projeto de lei punirá os proprietários de armas que cumprem os direitos por causa de atos criminosos de um indivíduo perturbado”, disse o diretor executivo do Instituto NRA para Ação Legislativa, Chris W. Cox. “Garantir nossas escolas e proteger os direitos constitucionais dos americanos não são mutuamente exclusivos”.

O processo, arquivado no Distrito Norte da Flórida ainda na sexta-feira, diz que a nova lei viola a segunda e a 14ª emendas da Constituição dos EUA. Nele, a NRA argumenta que as pessoas com 18 anos são consideradas adultas “para quase todos os fins e certamente para fins de exercício de direitos constitucionais fundamentais”.

A organização também afirma que a lei federal já impede muitos americanos de 21 anos ou menos de comprar certos tipos de armas. “A lei da Flórida aumenta de forma inconstitucional esses limites”, diz a NRA.

Em declaração emitida logo depois que o governador assinou a nova lei, a NRA dizia que a organização apoia o aumento da segurança escolar, pelo sistema de saúde mental falho e o maior controle para manter as armas afastadas de pessoas mentalmente doentes.

Mas ressaltou que, “impedir que um responsável de 20 anos compre a melhor ferramenta de autodefesa não interrompe uma intenção criminosa de uma pessoa perturbada de cometer um crime”, disse a NRA.

A nova lei, conhecida como Marjory Stoneman Douglas High School Public Safety Act, aumenta o controle de armas de várias maneiras, mas também permite que alguns professores sejam armados.

“O mais difícil que eu já tive que fazer como governador é tentar consolar um pai que perdeu uma criança”, disse Scott, cercado por famílias das vítimas. “Para os alunos do Marjory Stoneman Douglas High School, vocês fizeram ouvir suas vozes”, ressaltou o governador.

Outras disposições da lei incluem o aumento da idade para comprar uma arma de fogo de 18 para 21, proibindo a venda ou a posse de dispositivo que torna armas automáticas, aumentando o rigor para venda de pessoas consideradas mentalmente inaptas, como também fundos adicionais para reforço da segurança das escolas por meio de oficiais de recursos armados.

Com informações da CNN.

