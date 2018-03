Nova frente fria chega à Flórida nos próximos dias

Uma frente fria mais leve que a de janeiro deve se mover em direção ao sul da Flórida na próxima quarta-feira, 7, baixando um pouco a temperatura e provocando maré alta em toda a costa. O fenômeno é um reflexo da tempestade de inverno que atinge o nordeste do país, de acordo com o National Weather Service em Miami.

Na quarta-feira, 7, a previsão é de chuva para a maior parte do sul da Flórida e queda de temperatura em torno dos50ºF à noite.

Nos próximos dias o ar ficará mais seco e frio e a previsão da temperatura é de mínimas de 50ºF na costa e 40ºF no interior do condado de Palm Beach para a quinta-feira, 8.

Na sexta-feira, 9, a temperatura deve subir, mas a máxima não passará de 70ºF durante o dia e à noite em torno de 50º F, tanto na costa quanto no interior do condado.

Em Miami, a previsão é de máxima em 81º F e mínima de 56º F com possibilidade de chuva na quarta-feira, e de 75º F e 51º F na quinta-feira com dias seguintes mais secos.

Em Fort Lauderdale, a temperatura vai ficar entre 70ºF e 50º F. Para a quarta-feira, a previsão é de chuva com trovoadas e temperaturas entre 81º F e 54º F, esfriando na quinta-feira, quando os termômetros indicam máxima 74ºF e mínima 51ºF.

“À medida que a frente se desloca no final da quarta-feira para quinta-feira, o ar mais seco vai voltar para a região”, disseram os meteorologistas do NWS. “Não só as temperaturas permanecerão mais próximas das médias sazonais (ou seja, mais frias do que fevereiro, e não quentes como o verão), mas o céu claro indica temporada seca do sul da Flórida”.

Apesar da queda na temperatura, os ventos devem permanecer com no máximo 11 mph na quarta-feira, reduzindo para 10 mph na quinta-feira.

Maré alta

Há também um Coastal Flood Advisory hoje ao longo das costas Broward e Palm Beach. Além disso, há um High Surf Advisory em vigor para as praias de Palm Beach.

No litoral do sul da Flórida, a maré pode ficar ainda mais alta com ondas previstas na faixa de 10 pés nesta terça-feira, 6, e permanecerá com até 8 pés na quarta e quinta-feira. Um aviso de perigo para correntes marítimas está vigente até sexta-feira, 9.

Na área de Lake Worth até Jupiter, desde a última segunda-feira, 5, socorristas amarraram uma fita bloqueando as entradas na praia devido a maré alta.

