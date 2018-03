Nordeste dos EUA terá a terceira tempestade de inverno em menos de duas semanas

A tempestade de inverno Skylar trará neve pesada rajadas de vento ao Nordeste dos Estados Unidos no início desta semana, marcando a terceira tempestade costeira a afetar a região em menos de duas semanas.

Uma tempestade de inverno mais impactante parece provável ao longo da costa da Nova Inglaterra, entre segunda-feira à noite e terça-feira. A possibilidade é de neve pesada e ventos fortes na região, tornando o tráfego difícil na terça-feira de manhã.

Ao longo dos últimos dias, houve incerteza em torno da trajetória da tempestade Skylar, mas as previsões agora mostram uma tempestade potente. Em suma, o trajeto do sistema de baixa pressão estará próximo o suficiente da costa nordeste para impactar a região, particularmente o leste da Nova Inglaterra. Variações ainda podem aumentar ou diminuir o impacto da neve e vento.

Avisos de tempestade de inverno estão em vigor para partes da região dos Apalaches do centro e do sul, incluindo Roanoke, Virgínia. As advertências de tempestade de inverno também estão em vigor para partes do oeste e centro do Kentucky.

No Nordeste, o National Weatehr Service emitiu avisos de tempestade de inverno para o leste da Nova Inglaterra entre segunda-feira à noite e terça-feira, incluindo Boston, Providence, Rhode Island e Portland, Maine. Fonte: Weather.com.

