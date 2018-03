Mulher morta com um tiro em Miami é identificada como aluna da Barry

A polícia confirmou que uma aluna da Barry University foi morta com um tiro na madrugada de sábado, em Miami.

O porta-voz da polícia de Miami Shores, David Gold, disse nesta segunda-feira que Priscilla Torres, de 19 anos, foi identificada como a mulher que levou um tiro no bairro de Little Havana.

A estudante havia sido dada como desaparecida no sábado depois de mandar uma mensagem para um amigo um pouco antes das 4:30am dizendo que estava a caminho de seu dormitório em Miami Shores. Ela é a mesma pessoa que fora encontrada no chão com um tiro, perto da NW 29th St. Com a NW 11th St. Ela foi levada ao Jackson Memorial Hospital, onde foi declarada morta.

A jovem não tinha nenhum documento e de acordo com a polícia, o carro no qual foi vista pela última vez, um Nissan Sentra, não foi encontrado. A polícia havia publicado um retrato desenhado por especialistas para tentar identificá-la. Ainda não se sabe o motivo do tiro.

Pessoas com informações sobre o caso devem ligar para Miami-Dade Crime Stoppers, no número: 305-471-8477.Com informações de Local10.

