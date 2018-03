Miami Summit 2018 traz novidades do mercado business em março

O mercado empresarial muda constantemente e, para acompanhar as tendências, a GoNext Family Business, empresa focada em governança corporativa para o mercado business familiar, promove nos próximos dias 5 e 6 de março o Miami Summit, um fórum internacional voltado a empresários que atuam no mercado brasileiro e norte-americano.

Este ano, o evento terá como sede o Resort Turnberry em Aventura, sul da Flórida, e contará com diversas apresentações e debates atuais sobre o mercado business.

Voltado a presidentes de Conselho, fundadores de empresas, herdeiros nos negócios, sucessores, empresas não familiares com mais de um sócio (ou apenas um sócio mas que já pensa na sucessão dos seus negócios), o Miami Summit busca promover conexões e troca de experiências entre os mercados empresariais brasileiro e norte-americano. Serão dois dias de intenso debate e discussão sobre temas atuais da área de business com palestrantes de renome no mercado com os mais diversos temas, como “Governança e seus desafios”–com Eduardo Valério (GoNext Family Business); “Wealth Planning Issues“– Armando Ureña (Vice-Presidente Sênior do Wells Fargo Private Bank); CaseGrupo AENA– Tânia Vianna (AENA – Administradora Educacional Novo Ateneu); Mercado imobiliário americano e como viver nos EUA– Luis Carlos Boner (Call Properties LLC); Processo de imigração para os Estados Unidos– Reza Rahbaran (Rahbaran Law Firm); “Case Avvio Telecom”– Dionísio Freire (Avvio Telecom); Aspectos legais de negócios nos EUA– Bruna Barbosa (Barbosa Legal); Ambiente de negócios nos EUA– Relações com Stakeholders –Leonardo Antunes (Broadspan Capital) Coquetel; e outros.

Na programação do segundo dia está prevista a apresentação do “Case empresarial”; “Gestão de risco”– Roberto Martins (Martins Rillo Advogados); “Os desafios e oportunidades de se construir um portfólio global e diversificado”,Victor Vieti e Ana Claudia Jardim Silva; e o “Case empresarial Grupo Gulin”–Maurício Gulin (Grupo Gulin).

Os participantes do evento pagarão valor especial de hospedagem e uso do hotel. A inscrição para participantes não-membros connect terá o custo de $100 dólares.

Com sedes em Miami e Paraná, a GoNext possui experiência em mais de 100 projetos no mercado dos EUA e Brasil, e atua nos dois países buscando atingir os resultados desejados dentro das empresas, contando com o apoio de uma equipe de consultores especialistas no mercado.

Para mais informações sobre o Miami Summit 2018 e contatos, acesse gonext.com.br/2018/02/23/programacao-miami-summit-2018

