Miami Film Festival começa na sexta

A 35a edição do Miami Film Festival (MIFF) começa na próxima sexta-feira, dia 9 de março, com mais de 100 filmes – muitos deles sendo estreias mundiais – e mais de 200 atores, produtores e diretores, incluindo Jason Reitman, Samu Fuentes, Mateo Gil, Djimon Hounsou, Isabelle Huppert, Ron Livingston, e Carlos Saura como convidados especiais.

A comédia dramática Tully, dirigido por Jason Reitman com a atriz vencedora do Oscar Charlize Theron, abrirá o festival. Tanto o diretor quanto o ator Ron Livington, que interpreta o marido da personagem de Charlize, estão confirmados para o tapete vermelho da noite de abertura no The Olympia, em Downtown Miami.

O MIFF é um dos eventos mais importantes para os filmes iberoamericanos e latino americanos nos Estados Unidos, além de ser o único com esse perfil até o momento. Durante o festival, muitos dos filmes e documentários tem sua estreia marcada; e oportunidades educacionais através de seminários, conferências e bate-papos também acontecem, já que o festival é organizado pelo Miami Dade College.

Prêmios e homenagens especiais também farão parte do festival. A atriz francesa e ganhadora do Globo de Ouro pela sua atuação em Elle, Isabelle Huppert e o diretor espanhol Carlos Saura receberam homenagens durante o festival.

Entre os eventos programados está a estreia mundial de Las Leyes de la Termodinámica (The Laws of Thermodynamics, título en inglês) do diretor espanhol Mateo Gil, e estreia aqui nos Estados Unidos de Dolphin Man, sobre o mergulhador Jacques Mayol e seu trabalho com o golfinhos no Miami Seaquarium na decade de 50.

O festival que vai até o dia 18 de março também tem filmes brasileiros em sua programação. Bingo: O Rei da Manhãs (Bingo: The King of The Mornings, título em inglês) do brasileiro Daniel Rezende, que marca sua estreia como diretor. Daniel trabalhou como editor em filmes nomeados ao Oscar tais como Cidade de Deus, The Tree of Life e Robocop. Bingo será exibido no dia 9 de março, as 7:00pm no O Cinema Miami Beach; 13 de março, as 4:45pm no Regal 18 e no dia 17 de março, as 4:00pm no Tower Theater Miami.

Outro longa é o Altas Expectativas (High Expectations, título em inglês), escrito e dirigido por Alvaro Campos e Pedro Antonio, comédia romântica sobre um anão sem clichês e sentimentalismo. O longa será exibido no dia 10 de março, as 1:00pm no Regal 18.

O festival também marca a estreia internacional de Como É Cruel Viver Assim (Life Is A Bitch, título em inglês) da diretora brasileira Julia Rezende, o drama com toque de comédia sobre quatro pessoas frustradas que decidem fazer um grande sequestro para ganhar dinheiro e mudar de vida. O filme estreia no dia 17 de março, as 7:15pm no Regal 18.

Além desses longas brasileiros, o documentário Eu, Meu Pai e Os Cariocas (Me, My Father and The Cariocas, título em inglês) da atriz e cantora Lúcia Verissimo, que marca a sua estreia como diretora. Lúcia é filha do maestro Severino Filho, um dos líderes do grupo Os Cariocas. O documentário mostra a história da música no Brasil desde a Rádio Nacional até os dias atuais. Eu, Meu Pai e Os Cariocas estreia no dia 12 de março, as 6:30pm no MDC´s Tower Theater Miami.

Muitos mais filmes poderão ser vistos no decorrer do festival. Para maiores informações, acesse https://2018.miamifilmfestival.com

Baixe nosso app:

Comments