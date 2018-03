Miami está entre as cidades mais congestionadas do mundo

Se você dirige nas ruas do sul da Flórida, sabe quão congestionadas elas são. Um novo estudo mostra que Miami tem um dos sistemas de estradas mais congestionados do país, de acordo com um pesquisa publicada por Inrix anualmente, uma companhia que agrega e analisa dados de veículos e infraestrutura de estradas.

De acordo com Inrix, cinco das 10 cidades mais congestionadas do mundo estão nos Estados Unidos.

Los Angeles é a cidade mais congestionada do mundo por seis anos seguidos. Motoristas em LA gastaram uma média de 102 horas no tráfego nos horários de pico durante o ano passado.

New York City é a próxima na lista, seguida por Moscou. Essas duas cidades estão na verdade empatadas: motoristas gastaram 91 horas no tráfego no ano passado. São Paulo está em quarto lugar (86 horas), seguido por São Francisco (79 horas). Miami está em décimo lugar, onde motoristas passaram 64 horas no trânsito em horários de pico em 2017.

O estudo analisou dados de 1.360 cidades. As informações de congestionamento dão um insight sobre problemas nos sistemas de transportes de cada cidade e como novas tecnologias e formas de transporte podem ajudar – ou piorar – a situação.

Segue a lista das cidades mais congestionadas do mundo:

Los Angeles New York City (empate) Moscou (empate) São Paulo, Brasil São Francisco Bogotá Londres Atlanta Paris Miami

As 10 cidades mais congestionadas nos EUA são:

Los Angeles New York City São Francisco Atlanta Miami Washington, D.C. Boston Chicago Seattle Dallas

Os 10 países mais congestionados do mundo são:

Tailândia Indonésia Colômbia Venezuela Estados Unidos (empate) Rússia (empate) Brasil (empate) África do Sul (empate) Turquia Reino Unido

Baixe nosso app:

Comments